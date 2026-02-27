Siirt-Kurtalan Yolunda Zincirleme Kaza

SİİRT- Kurtalan karayolunda etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada kimse yaralanmadı. Araçlarda hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle Siirt-Kurtalan karayolunda trafik bir süre aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
