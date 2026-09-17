Siirt merkezli 4 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Siirt merkezli 4 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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Siirt merkezli 4 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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Siirt merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SİİRT merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' faaliyeti kapsamında çalışma başlattı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ile 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarına yönelik operasyon yapıldı.

Siirt merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 8 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
GaziantepİstanbulGüvenlikGüncelKonyaSiirtSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt merkezli 4 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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