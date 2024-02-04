 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt-Şırnak kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt-Şırnak kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Şırnak kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Şırnak kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 25 araç ile bir kamyonet, Karayolları ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Araçların güvenli bölgeye geçişi sağlandı.

04.02.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt- Şırnak kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, Eruh-Şırnak kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen 25 araç ile kontrolden çıkarak şarampolde mahsur kalan bir kamyonet, Karayolları ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Araçların güvenli bölgeye geçişi sağlandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Şırnak, Kurtarma, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt-Şırnak kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:24:41. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt-Şırnak kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement