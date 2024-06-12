Siirt'te 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası ile aranan K.İ'nin kentte olduğu bilgisini aldı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
???????Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen K.İ, tutuklandı.
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