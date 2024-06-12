Siirt'te 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir kişiyi yakaladı. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan K.İ, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen K.İ, tutuklandı.

12.06.2024 12:35
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Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası ile aranan K.İ'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

???????Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen K.İ, tutuklandı.

Kaynak: AA

Siirt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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