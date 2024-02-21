Siirt'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt\'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kurtalan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

21.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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Siirt'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağa sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Siirt, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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