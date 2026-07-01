Siirt'te 800 Dönüm Buğday Yangında Yandı - Son Dakika
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Siirt'te 800 Dönüm Buğday Yangında Yandı

Siirt\'te 800 Dönüm Buğday Yangında Yandı
01.07.2026 12:44
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında 800 dönüm ekili buğday zarar gördü.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde henüz hasadı yapılmamış buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 800 dönüm ekili buğday yandı.

Kurtalan ilçesine bağlı Taşoluk köyünde henüz biçilmemiş buğday tarlasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ekili diğer alanlara sıçradı. Alevleri gören köylüler, traktörleriyle yangının yayılmasını önlemeye çalışırken durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 800 dönüm henüz hasat edilmemiş buğday yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kurtalan, 3. Sayfa, Güncel, Siirt, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 800 Dönüm Buğday Yangında Yandı - Son Dakika

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