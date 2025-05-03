Siirt\'te Aile Yılı Konseri Düzenlendi

Siirt'te "Aile Yılı" etkinlileri kapsamında konser düzenlendi.

Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Siirt Belediyesince "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince şarkılar seslendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, "Aile Yılı" dolayısıyla ailelere yönelik düzenlenen etkinliğe yoğun bir katılım sağlanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Aile yılı dolayısıyla çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Sidar, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Vatandaşlar, konserin ardından alanda kurulan "Aile Yılı Hatırası" yazılı standın arkasına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konsere, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.