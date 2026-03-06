Siirt'te AK Parti'den "Vefa İftarı" programı

AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından "Vefa İftarı" programı düzenlendi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, bir düğün salonunda düzenlenen programda, yaptığı konuşmada, bu programda birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini söyledi.

"Milletimize hizmet yolunda, niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir anlayışıyla aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diyen Gül, herkesin ramazan ayını tebrik etti."

AK Parti İl Başkanı Özturan da partinin kuruluşundan bu yana emek veren teşkilat mensuplarını aynı sofrada buluşturan iftar programının vefa duygusunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Partinin bugünlere gelmesinde her kademede görev alan teşkilat mensuplarının büyük emeği bulunduğunu vurgulayan Özturan, şunları kaydetti:

"AK Parti, vefayı ve kardeşliği her zaman önceleyen bir harekettir. Kurulduğu günden bu yana bu davaya emek veren tüm yol arkadaşlarımızın katkısı çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda milletimize hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Programa AK Parti İl Koordinatörü Ali Cumhur Taşkın, AK Parti MDK Üyesi Mir Sedrettin Karahan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Yedek Üyesi Esra Dündar ve partililer katıldı.