Siirt'te AK Parti'den "Vefa İftarı" programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te AK Parti'den "Vefa İftarı" programı

06.03.2026 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından "Vefa İftarı" programı düzenlendi.

AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından "Vefa İftarı" programı düzenlendi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, bir düğün salonunda düzenlenen programda, yaptığı konuşmada, bu programda birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini söyledi.

"Milletimize hizmet yolunda, niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir anlayışıyla aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diyen Gül, herkesin ramazan ayını tebrik etti."

AK Parti İl Başkanı Özturan da partinin kuruluşundan bu yana emek veren teşkilat mensuplarını aynı sofrada buluşturan iftar programının vefa duygusunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Partinin bugünlere gelmesinde her kademede görev alan teşkilat mensuplarının büyük emeği bulunduğunu vurgulayan Özturan, şunları kaydetti:

"AK Parti, vefayı ve kardeşliği her zaman önceleyen bir harekettir. Kurulduğu günden bu yana bu davaya emek veren tüm yol arkadaşlarımızın katkısı çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda milletimize hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Programa AK Parti İl Koordinatörü Ali Cumhur Taşkın, AK Parti MDK Üyesi Mir Sedrettin Karahan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Yedek Üyesi Esra Dündar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, AK Parti, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te AK Parti'den 'Vefa İftarı' programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:16:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Siirt'te AK Parti'den "Vefa İftarı" programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.