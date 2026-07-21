Siirt'te Bal Üretimi Artıyor

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Siirt'te üreticilere verilen desteklerle bal üretimi arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında arı yetiştiriciliğinin her geçen yıl arttığı Siirt'te yaklaşık 258 bin 750 kovanla bal üretimi yapılıyor.

Arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetlerinin de yıl boyunca sürdüğü kentte, 3 yıl önce 2 bin 800 ton olan bal üretimi verilen destekler sayesinde 3 bin 175 tona çıkarıldı.

"Türkiye'de 5. sırada yer alıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, Siirt'te önemli geçim kaynaklarından biri olan bal üretiminin her geçen gün arttığını söyledi.

Kentin arı yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şanverdi, Siirt'in tarım ve hayvancılık yönünden her geçen gün geliştiğini dile getirdi.

Siirt'in arıcılık yönünden de gelişme sağladığını bildiren Şanverdi, "2023 yılında kovan varlığımız 203 bin, bal üretimimiz 2 bin 800 ton civarındaydı. TÜİK verilerine göre geçen yıl kovan sayımız 258 bin 750, bal üretimimiz de 3 bin 175 tona ulaştı. Türkiye'de 5. sırada yer alıyoruz. Son 1 yıl içinde de 64 bin kovan dağıtarak üreticilerimizi destekledik." dedi.

Üreticilerin modern ekipmanlarla üretim yapmasını önemsediklerini vurgulayan Şanverdi, yapılan desteklemeyle bal kalitesinin artırıldığını anlattı.

Bölgedeki zengin floranın arıcılık için çok cazip olduğuna dikkati çeken Şanverdi, şunları kaydetti:

"Siirt'te arıcılığın daha modern hale gelmesi için özellikle gezginci arıcılık yapan üreticilerimize çekme karavanlar vermeye başladık. Üreticilerimizin bulundukları yerlerde elektrik, su ihtiyaçlarının giderilmesi için güneş panelleri, barakalar, modern süt sağım üniteleri, bal tankları, modern kovanlar, termokovanlar vererek üreticilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılık yönünden her geçen gün gelişen ilimizde özellikle arıcılık alanındaki çalışmalarımızı arttırmaya çalışıyoruz. İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 3 yıllık çalışmalarımıza baktığımızda 350 milyon liranın üzerinde üreticilerimize katkı sağladık. 949 üreticimiz bu destekten faydalandı. Bu yıl da projelerimizle kırsalı desteklemeye özellikle arıcılık alanda desteklerimize devam edeceğiz. Özellikle modern arıcılık noktasında üreticilerimiz her geçen gün gelişiyor."

Termokovan desteği alan arıcı üretimini iki katına çıkardı

Pervari ilçesinin Çemikare Yaylası'nda arıcılık yapan Ahmet Korkusuz da kuzeni Selma Korkusuz ile başvurduğu program kapsamında yüzde 50 hibe ile 3 milyon 323 bin 417 lira tutarında 320 polen tuzaklı kovan, 150 termokovan, çift kişilik sır alma tezgahı, bal dinlendirme tankı, çok fonksiyonlu bal tankı, polen kurutma fırını, bal sağım çadırı, elektronik çit sistemi ve 320 arı yemliği desteği aldı.

Yaklaşık 5 yıldır Pervari başta olmak üzere Van ve Bitlis'in serin yaylalarında arıcılık yaptığını kaydeden Korkusuz, geçen yıl yaşanan arı kayıplarının ardından başvurduğu proje kapsamında kendisine termokovan verildiğini söyledi.

Termokovanlar ve modern arıcılık ekipmanlarıyla bir yıl içinde bal üretimini iki katına çıkardığını dile getiren Korkusuz, "Buranın florası zengin, çiçek ve geven var. Termokovan yazın daha serin, kışın daha sıcak tutuyor. Petekler kırılmıyor, arılar daha sağlıklı oluyor. Hastalık daha az oluyor. Alt havalandırma ve polen tuzakları da arıcılığa büyük fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Arıcı Selma Korkusuz ise ailece gezici arıcılık yaptıklarına dikkati çekerek, devletten aldıkları destekle bölgede daha konforlu ortamda bal ürettiklerini belirtti.