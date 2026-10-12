Siirt'te baraj gölü senaryolu aşırı sıcaklık tatbikatında 23 afet grubu görev alacak - Son Dakika
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Siirt'te baraj gölü senaryolu aşırı sıcaklık tatbikatında 23 afet grubu görev alacak

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Siirt\'te baraj gölü senaryolu aşırı sıcaklık tatbikatında 23 afet grubu görev alacak
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Siirt'te TAMP kapsamında aşırı sıcaklıklara yönelik masa başı ve saha tatbikatı düzenlendi. Coşkun başkanlığındaki tatbikatta 23 afet grubunun eş zamanlı görev alması planlandı; içme suyu, enerji, salgın ve ulaşım sorunlarına karşı önlemler ile baraj gölü senaryosu ele alındı.

Siirt'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında aşırı sıcaklıkların neden olabileceği afet ve acil durumlara yönelik "Aşırı Sıcaklık Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde paydaş kurumların yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen masa başı tatbikatında, aşırı sıcaklıklardan kaynaklı başta içme suyunda yaşanabilecek sorunlara, enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek arızalara, salgın hastalıklara ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Senaryoda baraj gölüne serinlemek amacıyla giren iki vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması yürütülmesi, UMKE ve Siirt Belediyesi dalgıç ekiplerinin olay yerine sevk edilmesi ele alındı.

Tatbikatta 23 afet grubunun eş zamanlı görev alması planlandı.

Tatbikatta ayrıca afet sürecinde kurumlar arasında bilgi akışının sağlanması, il durum raporunun hazırlanması, lojistik ihtiyaçların karşılanması ve kamuoyuna doğrulanmış bilgilerin düzenli şekilde aktarılması konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA
Acil DurumGüncelEnerjiSiirtSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te baraj gölü senaryolu aşırı sıcaklık tatbikatında 23 afet grubu görev alacak - Son Dakika
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