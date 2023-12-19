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Siirt'te bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasrettin B. (55) sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt\'te bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
19.12.2023 - 17:16,  Güncelleme: 17:17
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SİİRT'in Baykan ilçesine iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasrettin B. (55) sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Baykan ilçesi Atabağı beldesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Nasrettin B., sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nasrettin B., ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Atabağı, Baykan, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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