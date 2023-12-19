Siirt\'te bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

SİİRT'in Baykan ilçesine iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasrettin B. (55) sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Baykan ilçesi Atabağı beldesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Nasrettin B., sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nasrettin B., ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.