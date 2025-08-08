Siirt\'te Buğday Yüklü Tır Yandı

Siirt'te seyir halindeki buğday yüklü tır alev alev yandı.
İ.P. idaresindeki 46 ZD 401 plakalı buğday yüklü tır, Siirt-Veyselkarani kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.???????
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır ve dorsedeki buğday kullanılamaz hale geldi.
