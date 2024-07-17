Siirt'te camide namaz kılan çocuk ve gençlere ödül

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Siirt'te sabah ve yatsı namazını camide kılan çocuk ve gençler ödüllendirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Hayat Sitesi Mescidinde din görevlisi Muhammed Tahir Tren öncülüğünde çocuk ve gençlere yönelik 3 ay boyunca sabah ve yatsı namazının camide kılınmasını teşvik amacıyla yarışma düzenlendi.

Yarışmanın birincisine tablet, ikinci ve üçüncüsüne ise bisiklet hediye edildi.