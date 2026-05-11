Siirt\'te Ev Yangını

Siirt'te bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bahçelievler Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi'nde İ. M'ye ait 6 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, evde hasara yol açtı.
