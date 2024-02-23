Siirt'te 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt\'te 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.N, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

23.02.2024 12:33  Güncelleme: 12:36
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Siirt'e hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.N'nin yerini tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla E.N'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Siirt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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