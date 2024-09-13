Siirt'te Fıstık Hırsızlığına Dronlu Önlem

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Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı jandarmadan dronlarla koruma

SİİRT - Siirt'te fıstık hasadının yaklaşması ile birlikte hırsızlığa karşı bağ ve bahçelerde jandarma ekipleri devriyeleri sıkılaştırdı.

Siirt'in en önemli geçim kaynağı olan Siirt fıstığı hasadı Ağustos ve Eylül aylarında 279 köyde yaklaşık 350 bin dekar arazide 17 milyon dikili fıstık ağacı ile fıstık üretimi yapılıyor. Hasat döneminde, fıstık hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemleri büyük bir titizlikle uygulanıyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, fıstık hırsızlıklarını önlemek amacıyla sorumluluk bölgesinde gece ve gündüz devriye faaliyetlerini artırarak, dronlarla önleyici güvenlik hizmetleri başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda bilgilendirerek gerekli uyarılar yaptı.