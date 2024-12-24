Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Kışlacık köyünde yaşayan ve rahatsızlanan aynı aileden 9 kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.???????
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen aile fertleri ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Gaz Zehirlenmesi: 9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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