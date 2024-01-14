Siirt'te grup köy yolu ulaşıma kapandı

SİİRT - Siirt'tin Pervari ilçesine bağlı Geçitte grup köy yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma ile buzlanma, tuzlama ve kumlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer tarafından vatandaşlara çağrıda bulunularak araçlarda zincir, takoz, çekme halatı ve diğer tüm tedbirlerin alınarak trafiğe çıkılması uyarısında bulunuldu.

Grup köy yolu ulaşıma kapandı.