Siirt'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan H.K, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

24.02.2024 11:16
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Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

SİİRT - Siirt'te uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan H.K., kent merkezinde yapılan operasyon ile yakalandı.

Zanlı, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt\'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

Siirt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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