Siirt'te Halk Konseri Düzenlendi

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenlendi.
Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde yöresel sanatçılar tarafından türküler seslendirildi.
Halk oyunları gösteri ekibinin sahne aldığı etkinliğe belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
