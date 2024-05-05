Siirt\'te hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Z'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

???????Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.