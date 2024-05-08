Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisini aldı.
Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.???????
Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Y. cezaevine gönderildi.
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