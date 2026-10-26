Siirt'te hastane kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te hastane kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Siirt\'te hastane kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Siirt'te sabah saatlerinde Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİİRT'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GMJ 085 plakalı otomobil ile 45 ARZ 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada D.T. ile M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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