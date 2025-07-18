Siirt'te hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Merkez Yağmurtepe köyünde iki grup arasında hayvan otlatma anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. ???????Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Hayvan Otlatma Kavgası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?