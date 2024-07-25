Siirt'te İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 3. Olağan Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan tarafından kurumun faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

İstihdama ve mesleki eğitime yönelik konuların ele alındığı toplantıda, devlet ve özel sektör destekli projelerle istihdam olanakları ve ilin mesleki eğitim politikaları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması için paydaş kurumlar ve özel sektör ile işbirliği içinde çalıştıklarını, hep birlikte daha fazla gayret göstereceklerini belirtti.

??????????????Toplantı, görüş ve önerilerle sona erdi.