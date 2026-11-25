Siirt'te jandarma ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde ve Kurtalan ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi, 6284 sayılı Kanun, yasal haklar ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

KADES uygulamasının tanıtıldığı etkinliklerde 42 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Kurtalan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin de katıldığı çalışmalarda, sosyal destek hizmetleri ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Çalışmalarla kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.