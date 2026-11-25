Siirt'te jandarma 546 öğretmene Öğretmenler Günü'nde karanfil armağan ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe, belde ve köylerdeki 546 öğretmeni ziyaret etti. Ekipler öğretmenlere kitap ayracı ve karanfil dağıtarak öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerin gününü kutladı.
Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe, belde ve köylerde görev yapan 546 öğretmeni ziyaret ederek Jandarma Komutanlıklarınca hazırlanan kitap ayraçları ile karanfil dağıttı???????.
Öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden ekipler, öğretmenlerin gününü kutladı.
Kaynak: AA
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