Siirt'te Jandarma Köpekleri Anaokulu'nda Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Siirt'te Jandarma Köpekleri Anaokulu'nda Gösteri Yaptı

Siirt\'te Jandarma Köpekleri Anaokulu\'nda Gösteri Yaptı
16.06.2026 21:24
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Siirt'te jandarma, anaokulu öğrencilerine köpeklerle trafik eğitimi ve gösteri düzenledi.

Siirt'te jandarmanın eğitimli köpekleri, anaokulu öğrencileri için hünerlerini sergiledi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında Nene Hatun Anaokulu'nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi verilen etkinlikte, trafik ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Jandarma bünyesinde mayın arama, uyuşturucu, iz takip, bomba ve erzak tespiti gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren eğitimli köpeklerden "Sınav", "Yapı" ve "Mantık" da burada minikler için gösteri yaptı.

Etkinlik sonunda öğrencilere balon dağıtıldı.

Kaynak: AA

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