Siirt'te kaçan zanlı yeniden yakalandı ve tutuklandı

Siirt'te getirildiği adliyede savcılıkça tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilince kaçan zanlı yeniden yakalanıp tutuklandı.
Polis ekiplerince "kasten yaralama" suçundan yakalanan Veysi C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Zanlı, güvenlik görevlileri nezaretinde hakimliğe çıkarılmak üzere beklerken avukatıyla koridorda görüştüğü sırada ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanıp camdan atlayarak kaçtı.
Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan Veysi C. hakkında adliyeden kaçtığı gerekçesiyle tutanak hazırlandı.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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