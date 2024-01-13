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Siirt'te Kar Nedeniyle Yoldan Çıkan Cip Kurtarıldı, Kapanan Yoldaki Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı - Son Dakika
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Siirt'te Kar Nedeniyle Yoldan Çıkan Cip Kurtarıldı, Kapanan Yoldaki Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yoldan çıkan bir cip ve içerisindeki 3 kişi, Karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Şirvan ilçesinde ise kardan kapanan köydeki 2 hasta, sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Siirt\'te Kar Nedeniyle Yoldan Çıkan Cip Kurtarıldı, Kapanan Yoldaki Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı
13.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:32
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SİİRT'te etkili olan kar nedeniyle Eruh ilçesinde yoldan çıkan cip ve içerisindeki 3 kişi kurtarılırken, Şirvan ilçesinde de yolu kapanan köydeki 2 hasta sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Siirt'te etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, Eruh ilçesi Meşindağı mevkisinde yoğun yağışla birlikte yoldan çıkan bir cip ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94'üncü Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Ekipler, Siirt- Şırnak karayolunu kullanacak olan sürücülerin mutlaka araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını ve kar lastiği ile trafiğe çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

RAHATSIZLANAN 2 KİŞİ EKİPLER TARAFINDAN AMBULANSA ULAŞTIRILDI

Şirvan ilçesinde de kardan yolu kapanan Doğruca köyünde yüksek ateş sebebiyle rahatsızlanan Diyar A. (15) ile KOAH hastası Abdülkerim S. (72), ekiplerin çalışmasıyla ambulansın bulunduğu bölgeye götürülüp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'te Kar Nedeniyle Yoldan Çıkan Cip Kurtarıldı, Kapanan Yoldaki Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı - Son Dakika
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