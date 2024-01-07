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Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs yolcuları kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs yolcuları kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki 5 yolcu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Abdülhamit Olgan yönetimindeki minibüs, Çavuşlu köyü mevkisinde kar yağışı sebebiyle mahsur kalmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, minibüsü kurtararak yolcuları güvenli bölgeye taşıdı.

Siirt\'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs yolcuları kurtarıldı
07.01.2024 - 14:37,
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Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Abdülhamit Olgan yönetimindeki 56 AAJ 854 plakalı 5 yolcunun bulunduğu minibüs, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çavuşlu köyü mevkisinde yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Minibüs, ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılarak, yolcular güvenli bölgeye alındı.

Kaynak: AA
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