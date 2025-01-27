Siirt\'te Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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Siirt'te otomobilin park halindeki araca çarparak devrildiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.Z.E'nin kullandığı 56 AAZ 608 plakalı otomobil, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 26 ABL 411 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sürücü, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.