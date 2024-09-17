Siirt'te Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

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Siirt'te kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

SİİRT - Siirt'te rezerv yapı alanı olarak belirlenen 86 bin 778,39 metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Karakol Mahallesi 1. etapta uzlaşma oranı yüzde 99,99'a ulaştı. 77 iş yeri, 116 konut ve 5 depo bulunan alanda, 55 iş yeri, 37 konut ve 3 depo için uzlaşma sağlandı. Yıkım çalışmalarına 16 Eylül 2024 tarihinde başlanmış ve 1. etaptaki tüm yıkımlar tamamlandıktan sonra alan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na teslim edilecek.