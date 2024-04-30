Siirt'te köy yoluna düşen kar ve kaya parçaları temizlendi - Son Dakika
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Siirt'te köy yoluna düşen kar ve kaya parçaları temizlendi

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, Şirvan Soğuksu köyü güzergahına düşen kar ve kayaları temizleyerek yolun trafiğe açılmasını sağladı. Şirvan ilçesinin Soğuksu köyü ile Bitlis Hizan ilçesine sınırımız arasında bulunan ve vatandaşlarımızın kestirme yol olarak kullandığı sınır yolumuza gelen kar ve taşlar temizlenerek ulaşıma açılmıştır. Yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere vatandaşlar teşekkür etti.

30.04.2024 00:27
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Siirt'te köy yoluna düşen kar ve kaya parçaları temizlendi

SİİRT - Siirt İl Özel İdaresi ekipleri Şirvan Soğuksu köyü güzergahına düşen kar ve kayaları temizleyerek yolun trafiğe açılması sağladı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Siirt İl Özel İdaresi yetkilileri; "Şirvan ilçemizin Soğuksu köyü ile Bitlis Hizan ilçesine sınırımız arasında bulunan ve vatandaşlarımızın kestirme yol olarak kullandığı sınır yolumuza gelen kar ve taşlar temizlenerek ulaşıma açılmıştır" dedi.

Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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