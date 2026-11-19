Siirt'te polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'İnşa' ile yapılan aramada, lastiğin içerisine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta, narkotik dedektör köpeği 'İnşa'nın da katılımıyla yapılan detaylı aramada, otomobilin lastiği içerisine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,