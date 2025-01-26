Siirt\'te Mahsur Keçiler Kurtarıldı

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bayraktepe köyü mevkisinde kayalıklarda mahsur kalan keçilerini kurtaramayan sürü sahibi, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 3 keçi, sahibine teslim edildi.
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