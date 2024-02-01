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Siirt'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Siirt\'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı İlknur Sevcan Özçelik (37), hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen kişinin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun eşi olduğu belirtildi.

01.02.2024 19:07  Güncelleme: 19:08
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SİİRT'te yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı İlknur Sevcan Özçelik (37), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Sevcan Özçelik'e, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özçelik, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İlknur Sevcan Özçelik'in, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru Yavuz Özçelik'in eşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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