Siirt\'te Narkotik Operasyonu: 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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SİİRT'te durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.S. ve Ş.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.