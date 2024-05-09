Güncel

Siirt'te nesli tehdit altında olan su samuru görüldü

SİİRT - Siirt'te Kezer Çayı'nda nesli tehdit altında olan su samuru görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce nesli tehdit altında olan su samuru görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü personellerince, Kezer Çayı'nda yapılan denetimlerde, çayda su samurunun güneşlendiğini görüntülendi.

Görüntülerde su samurunun bir süre güneşlendiği daha sonra suyun altına dalarak gözden kaybolduğu görüldü.