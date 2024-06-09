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Siirt'te öğrenciler YKS sınavı için ter döktü

SİİRT - Siirt'te üniversite hayali olan öğrenciler hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinde adaylar, sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarında ter döktü.

Sınava giren adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı. Adayların büyük hayaller ve heyecan içerisinde ter döktükleri sınav saatlerinde, aileleri de heyecanla çocuklarını beklemeye başladı.

Sınavı genel olarak kolay bulduğunu belirten öğrenci Sait Bozkurt, "Bu sene mezun oldum. ÖSYM sınavını ilk kez tattık. Genel olarak matematikte ilk 15-20 soru bildiğimiz TYT konularıyla AYT'nin geçişi denklem kurmalar, eşitsizlikler vb. gibi konulardı. Tam sayılar konuları onlar basitti. Hemen geçtik soruları. İntegral sorularında kasmışlardı. Trigonometri soruları beklediğinden daha basit geldi. Bir tık daha zorlayabilirlerdi diye düşündüm, düşündürücü sorulardı. Onun dışında integralden alamadığımız netleri geometri sorularından almaya çalıştık. Fizik bana göre basitti. Çok basit de değil, çok da zor değildi, olması gerektiği gibiydi. Kimya beni zorladı, kimyada sıkıntı yaşadım. Basit sorular da vardı. Çok zor sorular da vardı. Kimyada çok zorlandım. Onun dışında biyolojide de temel sorular vardı. Saf bilgi dediğimiz o bilgiyi bilmesen o soruyu çözemeyeceğin şekilde sorular vardı. Günlük hayattan uyarlanmış sorular da vardı paragraf gibi. Onun dışında ortalama, genel olarak fena bir sınav değildi, güzel bir sınavdı" dedi.