Siirt'te öğrenciler YKS sınavı için ter döktü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te öğrenciler YKS sınavı için ter döktü

Siirt'te üniversite hayali olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için ter döktü. Sınavı genel olarak kolay bulan öğrenciler, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerden sorularla karşılaştı. Sınav saatlerinde heyecan içinde olan öğrencilerin aileleri de çocuklarını beklemeye başladı.

09.06.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te öğrenciler YKS sınavı için ter döktü

SİİRT - Siirt'te üniversite hayali olan öğrenciler hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinde adaylar, sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarında ter döktü.

Sınava giren adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı. Adayların büyük hayaller ve heyecan içerisinde ter döktükleri sınav saatlerinde, aileleri de heyecanla çocuklarını beklemeye başladı.

Sınavı genel olarak kolay bulduğunu belirten öğrenci Sait Bozkurt, "Bu sene mezun oldum. ÖSYM sınavını ilk kez tattık. Genel olarak matematikte ilk 15-20 soru bildiğimiz TYT konularıyla AYT'nin geçişi denklem kurmalar, eşitsizlikler vb. gibi konulardı. Tam sayılar konuları onlar basitti. Hemen geçtik soruları. İntegral sorularında kasmışlardı. Trigonometri soruları beklediğinden daha basit geldi. Bir tık daha zorlayabilirlerdi diye düşündüm, düşündürücü sorulardı. Onun dışında integralden alamadığımız netleri geometri sorularından almaya çalıştık. Fizik bana göre basitti. Çok basit de değil, çok da zor değildi, olması gerektiği gibiydi. Kimya beni zorladı, kimyada sıkıntı yaşadım. Basit sorular da vardı. Çok zor sorular da vardı. Kimyada çok zorlandım. Onun dışında biyolojide de temel sorular vardı. Saf bilgi dediğimiz o bilgiyi bilmesen o soruyu çözemeyeceğin şekilde sorular vardı. Günlük hayattan uyarlanmış sorular da vardı paragraf gibi. Onun dışında ortalama, genel olarak fena bir sınav değildi, güzel bir sınavdı" dedi.

Kaynak: İHA

Siirt, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te öğrenciler YKS sınavı için ter döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te öğrenciler YKS sınavı için ter döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement