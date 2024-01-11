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Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber farkındalık eğitimi verildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere siber farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde, siber suçların engellenmesi, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve dijital dünyada güvenli seyahat etme konuları anlatıldı. Etkinliğe 11 öğretmen ve 187 öğrenci katıldı.

Siirt\'te öğretmen ve öğrencilere siber farkındalık eğitimi verildi
11.01.2024 - 15:14,  Güncelleme: 15:16
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Siirt'in Şirvan ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların engellenmesine yönelik Şirvan 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve İncekaya Köyü Ortaokulu'nda eğitim verdi.

Siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, dijital bağımlılık ve dijital dünyada güvenli bir şekilde seyahat edilmesi için gerekli temel bilgilerin anlatıldığı etkinliğe 11öğretmen ve 187 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA
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