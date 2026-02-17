Siirt'te belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 33 ASB 971 plakalı otomobil, Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi'nde 56 AAZ 139 plakalı Siirt Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki sürücü ile 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Otobüse Arkadan Çarpan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?