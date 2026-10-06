Siirt'te otobüste 2 bin 650 uyuşturucu hap bulan jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Siirt'te otobüste 2 bin 650 uyuşturucu hap bulan jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı

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Siirt\'te otobüste 2 bin 650 uyuşturucu hap bulan jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı
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Siirt'te jandarma, Siirt-Kurtalan kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin İzmir'den Siirt'e uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi; aramaya narkotik dedektör köpeği İnşa da katıldı.

Siirt'te jandarma ekipleri, durdurduğu yolcu otobüsünde 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirdi ve 1 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda şüpheli A.D'nin İzmir'den Siirt'e uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, yapılan takip sonucu şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü Siirt- Kurtalan kara yolunda durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "İnşa"nın da katıldığı aramada, şüpheliye ait çantalarda 2 bin 650 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
NarkotikKurtalanJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelİzmirSiirtSuçSon Dakika

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