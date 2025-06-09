Siirt'te, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Çetin Y'nin kullandığı 56 AAH 312 plakalı otomobil, Kezer Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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