Siirt'te el freni çekilmeyen otomobil, Botan Çayı'na düştü.
Merkez Zorkaya köyünün Botan Çayı havzasındaki feribot iskelesine park edilen 34 KH 8054 plakalı otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etti.
Eğim nedeniyle hızlanan araç çaya düşerek gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla halat bağlanan otomobil, sudan çıkarıldı.
Araçta hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Otomobil Botan Çayı'na Düştü - Son Dakika
