Siirt\'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı, Tartışma Kamerada

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SİİRT'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ve hastanede taraflar arasındaki tartışma ise kameraya yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Siirt Kurtalan kara yolu Mezopotamya Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ve hastanede taraflar arasında yaşanan tartışma ise kameraya yansıdı. Tarafları polis ve güvenlik görevlileri ayırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,