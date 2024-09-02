Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AF 828 plakalı otomobil ile Okan G'nin kullandığı 56 ABB 743 plakalı motosiklet, Siirt- Eruh Çevre Yolu TOKİ kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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