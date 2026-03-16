Siirt\'te Sağanak Yağış Sel ve Su Baskınlarına Neden Oldu

SİİRT'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle Kurtalan ilçe merkezinde Yenimahalle ve Tekel Mahallesi ile Kurtalan–Batman çevre yolunda sel ve su taşkınları yaşandığı belirtildi. Açıklamada, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumların hızla müdahalede bulunduğu, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile su baskınlarının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin'in selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, sel ve su baskınlarına müdahale için DSİ, İl Özel İdaresi, Siirt Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekiplerinden oluşan toplam 21 araç ve 59 personelin görev yaptığı, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.