Siirt'te Sağanak Yağış Sel ve Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Siirt'te Sağanak Yağış Sel ve Su Baskınlarına Neden Oldu

16.03.2026 00:29
Siirt'te etkili olan sağanak yağış, evleri ve iş yerlerini su bastı, Kurtalan'da müdahale sürüyor.

SİİRT'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle Kurtalan ilçe merkezinde Yenimahalle ve Tekel Mahallesi ile Kurtalan–Batman çevre yolunda sel ve su taşkınları yaşandığı belirtildi. Açıklamada, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumların hızla müdahalede bulunduğu, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile su baskınlarının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin'in selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, sel ve su baskınlarına müdahale için DSİ, İl Özel İdaresi, Siirt Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekiplerinden oluşan toplam 21 araç ve 59 personelin görev yaptığı, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
