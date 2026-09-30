Siirt'te Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali 3 Ekim'de Valilikçe yapılacak

Siirt'te 3 Ekim'de "Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali" düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt fıstığının tanıtılması, üretimin geliştirilmesi ve kentin kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Valilik tarafından festivalin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, festival kapsamında gün boyunca çeşitli etkinlikler, tanıtım programları ve kültürel faaliyetler gerçekleştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Festival programı saat 10.30'da Güres Caddesi ile Sancaklar Ortaokulu arasında düzenlenecek bando eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 11.00'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında stant ve sergi alanları ziyaret edilecek. Festivalin açılış programı kapsamında Siirt tanıtım videosu gösterilecek, selamlama ve konuşmalar gerçekleştirilecek. Siirt fıstığının enleri ödül töreni düzenlenecek ve 'Siirt Fıstığının Geleceği ve Bahçe Yönetimi' konulu konferans gerçekleştirilecek. Festivalin öğleden sonraki bölümünde ise Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde fıstık bağında hasat ve halk oyunları gösterisi düzenlenecek. Akşam programında ise Mithat Körler ve Cengiz Tan konseri düzenlenecek."