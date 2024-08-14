Siirt'te Son 6 Ayda 1247 Kişi Yakalandı

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Siirt'te son 6 ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 1247 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Geçen yıl ocak ve temmuz aylarında 167 kişi, bu yılın aynı döneminde 1246 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, arananların yakalanmasında elde edilen başarıda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan "avcı projesi" ve jandarma dedektifleri "jasat" biriminin sahadaki aktif çalışmalarının etkili olduğu kaydedildi.???????